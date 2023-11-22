Haberler Yaşam Maslak Kasrı havadan görüntülendi

Maslak Kasrı havadan görüntülendi Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve tarihi 163 yıl önceye dayanan Maslak Kasrı, FPV drone ile görüntülendi Anadolu Ajansı Giriş: 22.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:47 facebook

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Sultan Abdülaziz'in 1868'de yeğeni şehzade Abdülhamid Efendi'ye tahsis ettiği kasır, adını o dönemde şehre su temin etmek üzere bölgede bulunan ve Maslak denilen su dağıtım haznelerinden alıyor.

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Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e ve ailesine yıllarca ev sahipliği yapan kasır, 1937-1982 yıllarında askeri prevantoryum olarak kullanıldıktan sonra 1984'te geçirdiği restorasyonun ardından Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze ev olarak hizmet vermeye devam ediyor.