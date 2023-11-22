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        Haberler Yaşam Maslak Kasrı havadan görüntülendi

        Maslak Kasrı havadan görüntülendi

        Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve tarihi 163 yıl önceye dayanan Maslak Kasrı, FPV drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:47
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        Sultan Abdülaziz'in 1868'de yeğeni şehzade Abdülhamid Efendi'ye tahsis ettiği kasır, adını o dönemde şehre su temin etmek üzere bölgede bulunan ve Maslak denilen su dağıtım haznelerinden alıyor.

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        Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e ve ailesine yıllarca ev sahipliği yapan kasır, 1937-1982 yıllarında askeri prevantoryum olarak kullanıldıktan sonra 1984'te geçirdiği restorasyonun ardından Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze ev olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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        Maslak Kasrı'nın içinde Kasr-ı Hümayun, Mabeyn-i Hümayun, seyir köşkü, havuz, ağalar dairesi, hamam, limonluk, limonluk külhanı, kuşçu ve bahçıvan odası, su deposu, bekçi odası, telgraf odası, at ahırı ve mutfak ile sayısız bitki çeşidiyle donanmış büyük bahçe ve tropik bitkilerin yetiştiği sera bulunuyor.

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        İstanbul'un kalabalığından uzak ormanlık alandaki Maslak Kasrı, AA ekibi tarafından FPV drone ile görüntülendi.

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        Drone'nun kasrın bahçesinden başlayarak kaydettiği görüntülerde, 170 bin metrekarelik alandaki yapılar, bahçe ve kasrın ihtişamlı merdivenleri yer alıyor.

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        Mimari tasarımında Türk evi plan tipi uygulanan kasrın drone çekimlerinde, tavanda bulunan kabartmaların tarihi dokusunu ve ihtişamını koruduğu görülüyor.

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        #Maslak Kasrı
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