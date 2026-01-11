Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Maslak Oto Sanayi'de silahlı saldırı: 3 şüpheli uyurken yakalandı | Son dakika haberleri

        Maslak Oto Sanayi'de silahlı saldırı: 3 şüpheli uyurken yakalandı

        Maslak Oto Sanayi'de bir boyacı dükkanına gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet etti. Olayla ilgili 3 şüpheli, Sarıyer Asayiş ekiplerince yaklaşık 10 saat sonra aynı sanayi sitesinde uyurken yakalandı. Saldırının yüksek kira zammı nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:07
        Maslak Oto Sanayi'de silahlı saldırı
        Sarıyer Maslak'taki Oto Sanayii’de boyacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler, yaklaşık 10 saat sonra Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde uyurken yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüphelinin saldırıyı iddiaya göre, aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

        İŞ YERİNE ATEŞ AÇILDI

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 01.45 sıralarında İstanbul, Maslak Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli iş yerine ateş açtı.

        İŞ YERİ CAMINDA KURŞUN İSABET ETTİĞİNİ GÖRDÜ

        Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Cem Ç. (53), önceki gün saat 19.00 sıralarında iş yerini kapattığını, dün saat 08.00 sıralarında dükkanı açtığını, iş yeri camında ve içerisinde kurşun isabet eden yerlerin olduğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu.

        13 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİNİN OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin olayı gerçekleştirip yaya olarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ UYURKEN YAKALADI

        Devam eden çalışmalarda, şüphelilerin Emrullah E. (43), Cihan A. (41) ve Gökhan K. (42) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı oto sanayide bir iş yerinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. İçeri giren polis, şüphelileri uyurken yakaladı.

        10 SAAT SONRA YAKALANDILAR

        Yaklaşık 10 saat sonra tespit edilip yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda bir valizde, olayda kullanıldıkları ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

        YÜKSEK KİRA ZAMMI İÇİN ATEŞ ETMİŞ

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüpheli Emrullah E.’nin saldırıyı, iddiaya göre aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Diğer yandan Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
