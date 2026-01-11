Maslak Oto Sanayi'de silahlı saldırı: 3 şüpheli uyurken yakalandı

Sarıyer Maslak'taki Oto Sanayii’de boyacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler, yaklaşık 10 saat sonra Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde uyurken yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüphelinin saldırıyı iddiaya göre, aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇILDI

DHA'nın haberine göre olay; dün saat 01.45 sıralarında İstanbul, Maslak Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli iş yerine ateş açtı.

İŞ YERİ CAMINDA KURŞUN İSABET ETTİĞİNİ GÖRDÜ

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Cem Ç. (53), önceki gün saat 19.00 sıralarında iş yerini kapattığını, dün saat 08.00 sıralarında dükkanı açtığını, iş yeri camında ve içerisinde kurşun isabet eden yerlerin olduğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu.

13 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi.