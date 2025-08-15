MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de eleme potası netleşiyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, şefler yarışmacılardan, 'Yenidünya Kebabı' yapmalarını istedi. Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek 7. yarışmacı olacak. Peki, MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte 15 Ağustos MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım bugün eleme potasına girmemek için için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım 3 dokunulmazlık oyununu kazanarak, haftayı kayıpsız kapatırken, mavi takım eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. MasterChef'in yeni bölümünde ise haftanın son eleme adayı yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Cuma MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlhan
İhsan
Merve
Çağatay
Çağlar
Ayten