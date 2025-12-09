Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye, All Star turnuvasıyla devam ediyor. Bu akşam "Sushi" teması ile mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında haftanın ikinci takım oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 10.12.2025 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başarılı şeflerin yer aldığı bu özel turnuvada, rekabet tarihinin en sert etaplarından biri yaşanıyor. Bu akşam Sushi çeşitleri ile bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme ilk eleme adayı Hakan seçimi ile Erim oldu.

        5

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        "Final paslarında hatalar yaptık!"
        "Final paslarında hatalar yaptık!"
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        Zelenskiy: Seçimlere hazırım
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli