Türkiye’nin takip edilen yemek yarışması MasterChef, unutulmaz yarışmacılarını "Altın Kupa" heyecanıyla bir kez daha aynı mutfakta buluşturuyor. Programın en başarılı şef adaylarının yer alacağı bu özel turnuvada, rekabet tarihinin en sert etaplarından biri yaşanacak. Bu akşam açıklanacak mavi takım kaptanı ise mücadelede kritik bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Detaylar haberimizde…