        Haberler Bilgi Magazin MasterChef All Star kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef All Star kaptan kim oldu, takımlar nasıl?

        MasterChef All Star Altın Kupa yarışmacıları kimler, kaptan kim oldu?

        MasterChef Türkiye, 2025 sezonunun ardından mutfakta rekabeti bir üst seviyeye taşıyacak özel bir turnuvayla geri dönüyor. "MasterChef Altın Kupa" formatında ekrana gelecek yarışmada, geçmiş sezonların en iddialı isimleri yeniden karşı karşıya gelecek. Bu akşam ise turnuvanın ilk adımı atılacak ve yarışmacılar arasında mavi takımın kaptanlığı için nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Aralık MasterChef All Star kaptan kim oldu, takımlar nasıl? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:58
        1

        Türkiye’nin takip edilen yemek yarışması MasterChef, unutulmaz yarışmacılarını "Altın Kupa" heyecanıyla bir kez daha aynı mutfakta buluşturuyor. Programın en başarılı şef adaylarının yer alacağı bu özel turnuvada, rekabet tarihinin en sert etaplarından biri yaşanacak. Bu akşam açıklanacak mavi takım kaptanı ise mücadelede kritik bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA NEDİR?

        MasterChef Türkiye'de yeni dönem! "MasterChef Altın Kupa" adıyla düzenlenen özel turnuva, programın bugüne kadar en başarılı ve en çok konuşulan yarışmacılarını yeniden mutfakta buluşturacak. Bu özel formatta yarışmacılar, MasterChef tarihinin en iyileri arasına adlarını yazdırmanın simgesi olan Altın Kupa için kıyasıya mücadele edecek.

        3

        MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

        MasterChef Altın Kupa'da Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem gibi isimler yarışacak. Eski sezon yarışmacılarının yanı sıra bu sezonun şef ceketi kazanan son 4 ismi Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa için yarışacak.

        4

        MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        KIRMIZI TAKIM:

        MAVİ TAKIM:

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

