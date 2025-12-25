4. altın önlük sahibini buluyor! 25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlük yarışları başladı. 4. altın önlüğünün sahibinin belli olacağı gecede şefler yarışmacılardan, doğal kaya tuzu ana maddesiyle yemekler yapmasını isteyecek. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te yarışmacılar hafta boyunca altın önlük için mücadele verecek. Peki, "25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?" İşte 25 Aralık Perşembe MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlüğü kazanan yarışmacı...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Altın önlüklerin dağıtıldığı yarışmada, 3. önlüğü Çağatay kazandı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar 4. altın önlüğü kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. En başarılı tabağın sahibi günün sonunda altın önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef altın önlüğü kim kazandı? 25 Aralık Perşembe MasterChef All Star Altın Kupa dokunulmazlığı kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Çağatay (Takım Kaptanı)
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.