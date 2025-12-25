Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef altın önlüğü kim kazandı? 25 Aralık Perşembe MasterChef All Star Altın Kupa dokunulmazlığı kim aldı?

        4. altın önlük sahibini buluyor! 25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlük yarışları başladı. 4. altın önlüğünün sahibinin belli olacağı gecede şefler yarışmacılardan, doğal kaya tuzu ana maddesiyle yemekler yapmasını isteyecek. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te yarışmacılar hafta boyunca altın önlük için mücadele verecek. Peki, "25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?" İşte 25 Aralık Perşembe MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlüğü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Altın önlüklerin dağıtıldığı yarışmada, 3. önlüğü Çağatay kazandı. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar 4. altın önlüğü kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. En başarılı tabağın sahibi günün sonunda altın önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef altın önlüğü kim kazandı? 25 Aralık Perşembe MasterChef All Star Altın Kupa dokunulmazlığı kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        5

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki kişi adli kontrolle serbest
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir