MasterChef Atike kimdir?

MasterChef Türkiye 23 Ekim 2022 Pazar akşamı eleme gecesiyle izleyici karşısına geçti. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmaya veda eden isim Atike oldu. İşte Atike'nin hayatı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun kararı ile yarışmaya veda eden isim Atike oldu.