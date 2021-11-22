MasterChef Azize Polat’ın kimdir sorusunun yanıtı bir kez daha sorgulanmaya başladı. MasterChef Türkiye’de geçtiğimiz hafta elenen fakat şefler tarafından düzenlenen yeni bir yarışma sonrasında programa geri dönen Azize Polat, bu hafta başarısız olarak bir kez daha elenen isim oldu. Peki, Azize Polat kimdir?

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.