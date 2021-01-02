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MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Barbaros kimdir? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye 2020'de finale kalan Barbaros Yoloğlu araştırılıyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu araştırılıyor. MasterChef 2020'de Serhat ile birlikte sın ikiye kalan Barbaros adını finalist olarak yazdırmayı başardı. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşındadır? İşte Barbaros Yoloğlu hakkında...

MASTERCHEF BARBOROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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