Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2021’de onuncu haftanın son dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. Bu haftanın dış çekimi için Kütahya’ya giden MasterChef 2021 ekibi, Aizanoi Antik Kenti’nde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. İki hafta önce elenen Milhan ise günün sürprizi oldu ve arkadaşlarını ziyarete geldi. Yöresel yemeklerin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kazananı misafirlerin vereceği oylar belirledi. İşte MasterChef 101. bölüme dair tüm yaşanacaklar haberimizde...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Şefler, yapılacak yemekleri açıkladı. Bu akşamın menüsünde sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı var. Bu yemeklerin pişmesi için bir saat süre verildi. Şefler, her yemekten yedi misafir ve şefler için olmak üzere sekiz porsiyon hazırlamalarını söyledi.

Dış çekim için Kütahya’ya giden Mavi takım ile Kırmızı takım, özel misafirler için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında konuklar tarafından oylama sonucunda hangi yemekte hangi takım kaç oy almış belli oldu. Nefeslerin tutulduğu sayım sonucunda skor 17-17 oldu. Böylece kazanan takımı son oyun rengi belirledi. Günün kazananı 18-17 skorla Kırmızı takım oldu. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım, haftayı da 3-0 galip bitirdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımdan üç kişi, bu oyunda yer aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te bu hafta Mavi takım ile Kırmızı takım, Ateş ve Pelin tarafında kuruldu. İki takım arasındaki ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan eleme potasına giden isimler Araz ve Hasan oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda kaybeden bir kez daha Mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu ve konseydeki oylama sonucunda eleme adayları Ateş ve Mert oldu.



Bu akşam ise üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle MasterChef'te bir ilk yaşandı. Üç kişi kaldığı için bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oylama yapılmayacak. Bireysel dokunulmazlığı kaybeden iki isim, haftanın son iki eleme adayı olacak. Eleme potasına giren beşinci isim Safanur oldu. Bireysel dokunulmazlığı Tahsin'in kazanmasıyla altıncı eleme adayı Burcu oldu.