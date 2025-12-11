MasterChef All Star Altın Kupa dördüncü takım oyunu ile gündeme geldi. Bu akşam farklı elementlerden ilham alınarak yapılan yemekler ile bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…