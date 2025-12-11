MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.