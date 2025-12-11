Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye, All Star tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam "Elementler" teması ile mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında haftanın dördüncü takım oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar…

        Giriş: 11.12.2025 - 18:33 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:33
        MasterChef All Star Altın Kupa dördüncü takım oyunu ile gündeme geldi. Bu akşam farklı elementlerden ilham alınarak yapılan yemekler ile bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Aralık Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…

        MASTERCHEF 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayları Erim, Semih ve Barış oldu.

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

