        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda konsept 'Perde Pilavı' oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Ağustos 2025 Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Giriş: 13.08.2025 - 20:14 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:14
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için giriyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan İlhan ve İhsan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Perde Pilavı' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        İlhan

        İhsan

        6

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Merve (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Ayla

        Çağlar

        İhsan

        7

        Kırmızı Takım:

        Sercan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Furkan

        Gizem

        Özkan

        Sezer

        Eylül

