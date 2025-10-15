Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar haftanın ikinci takım oyunu için karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve Cansu eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...