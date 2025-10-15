Habertürk
        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda konsept 'Makarnalar' oldu. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Giriş: 15.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:06
        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar haftanın ikinci takım oyunu için karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve Cansu eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Makarna' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Furkan (Kaptan)

        Özkan

        Çağatay

        Gizem

        Sezer

        Eylül

        Ayten

        Barış

        Çağlar

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Murat Can (Kaptan)

        Hakan

        Sümeyye

        Ayla

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Nisa

        7

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı İhsan oldu.

