MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...