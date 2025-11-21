MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 21 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan Afrika mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. MasterChef'in yeni bölümünde iki buton olacak, mavi butona basıldığında bir yemek 2 puan değerinde olacak. Sarı butona basıldığında ise bir yemek için 10 dakika ek süre istenebilecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Kasım Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Sezer (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Barış
Eylül
KIRMIZI TAKIM:
Ayla (Kaptan)
Gizem
Özkan
Sümeyye
Mert
Murat Can