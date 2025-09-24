Habertürk
        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Gecenin konseptinde, her iki takımdan iki yarışmacı, şeflerin yerini alarak kör tadım yapacak. Günün sonunda puan üstünlüğü ile dokunulmazlık oyununu kazanan tarafı yarışmacılar belirleyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 24 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 24.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:33
        1

        MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa Eylül ve Meryem eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler..

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Gizem

        Onur

        Kemal Can

        Barış

        Cansu

        Ayten

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım

        Ayla (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Özkan

        Sezer

        Mert

        İhsan

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        Meryem

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

