MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'uluslararası tavuk yemekleri' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 25 Eylül MasterChef Türkiye eleme potasına giden yarışmacılar...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Bera ve Kaan eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Akın (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Semih
Kaan
Ezgi
Hakan
Erim
Bera
Nevzat
Kırmızı Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Kerem
Şirin
Beyza
Muratcan
Nigar
Ayşe