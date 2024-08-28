MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi hatırlanacağı gibi mavi takım olurken, kırmızı takımda Nigar ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlığını kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...