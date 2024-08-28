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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'kuru fasulye pilav' yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak oyunda en başarılı tabağı yaparak rakibine sayıca üstünlük kuran takım, dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:18
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        1

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi hatırlanacağı gibi mavi takım olurken, kırmızı takımda Nigar ve Beyza eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlığını kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, kuru fasulye pilav yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım kaptanı)

        Eda

        Kaan

        Semih

        Nevzat

        Kerem

        Alper

        Ayşe

        Zübeyde

        Zeynep

        6

        Kırmızı Takım

        Beril (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Onur

        Şirin

        Emre

        Nigar

        Beyza

        Akın

        Ezgi

        Çağlar

        7

        25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.

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