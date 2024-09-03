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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 3 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar ilk defa kadınlar ve erkekler olarak ayrıldı. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan kazandibi hazırlamalarını istedi. Peki, 3 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:37
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        Haftanın ilk takım oyununda kazandibi rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyunu kazananı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyununu Kaan kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Kaan kırmızı takım kaptanı olarak Ezgi'yi seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kaan (Kaptan)

        Akın

        Alper

        Kerem

        Hakan

        Onur

        Semih

        Emre

        Nevzat

        Muratcan

        5

        Kırmızı Takım

        Ezgi (Kaptan)

        Ayşe

        Zeynep

        Eda

        Beril

        Beyza

        Yudum

        Nigar

        Şirin

        Zübeyde

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        29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)

        MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.

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