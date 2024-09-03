MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar ilk defa kadınlar ve erkekler olarak ayrıldı. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan kazandibi hazırlamalarını istedi. Peki, 3 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Haftanın ilk takım oyununda kazandibi rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyunu kazananı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef 3 Eylül dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyununu Kaan kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Kaan kırmızı takım kaptanı olarak Ezgi'yi seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kaan (Kaptan)
Akın
Alper
Kerem
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan
Kırmızı Takım
Ezgi (Kaptan)
Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Şirin
Zübeyde
29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.