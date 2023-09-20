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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım İkinci dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Mehmet, Danilo, Somer Şef günün konseptinde yarışmacılardan, 7 ayrı ülkeden 7 çeşit et yemeği yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın eleme adayları belli olacak. İşte 20 Eylül 2023 MasterChef All Star takım oyunun galibi ve haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 19:50 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:50
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        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunu kapsamında ikinci kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanarak geceyi kayıpsız tamamlamak istiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?" İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, 7 ayrı ülkeden 7 çeşit et yemeği yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te takımlar belli oldu.

        Mavi takım

        Ayaz (Kaptan)

        Kıvanç

        Tahsin

        Hasan

        Azize

        Sergen

        Barış

        Tanya

        Alican

        6

        Kırmızı takım

        Kerem (Kaptan)

        Barbaros

        Esra

        Dilara

        Tolga

        Batuhan

        Sefa

        Eda

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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