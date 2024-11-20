MasterChef Türkiye'de haftanın yeni dokunulmazlık oyunu için mücadele sona erdi. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İtalya lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...