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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 26 Eylül 2023 Salı Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı

        MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: İşte 26 Eylül MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar Kore mutfağı konsepti ile yarıştılar. Konuk jürilerin de yarışmaya renk kattığı MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Eylül 2023 Salı günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:08
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        MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu Kore mutfağı temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Eylül 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

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        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

        MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında oynanan oyunların ardından en başarısız tabak yaparak yarışmaya veda eden isim netlik kazandı.

        Bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Şampiyonların katılımıyla ilk takım oyunu kıran kırana geçti. Tahsin ve Eren kaptanlığında ilk oyunda yarışmacıların karşısına ''Kore mutfağı'' çıktı. Menüde yedi yemek yer aldı ve her biri meşhur Aramsol usta tarafından yapıldı.

        Kazanan açık ara kırmızı takım oldu ve mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda performans sergiledi. Mavi takım karşısına dokunulmazlıkta klasik yemeklerden kuru fasulye ve pilav çıktı.

        Tabakları başarılı bulunan Sergen, Tahsin, Barbaros, Metin ve Tanya öne çıktı. Tanya ile Tahsin son ikiye kaldı, bireysel dokunulmazlık kaptan Tahsin'e gitti.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu.

        27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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