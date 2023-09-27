MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 26 Eylül 2023 Salı Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 26 Eylül 2023 Salı Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı

MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu Kore mutfağı temalı yarışmada kıyasıya mücadele dikkat çekti. İşte 26 Eylül 2023 Salı MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...

Bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında oynanan oyunların ardından en başarısız tabak yaparak yarışmaya veda eden isim netlik kazandı.

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şampiyonların katılımıyla ilk takım oyunu kıran kırana geçti. Tahsin ve Eren kaptanlığında ilk oyunda yarışmacıların karşısına ''Kore mutfağı'' çıktı. Menüde yedi yemek yer aldı ve her biri meşhur Aramsol usta tarafından yapıldı.

Kazanan açık ara kırmızı takım oldu ve mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda performans sergiledi. Mavi takım karşısına dokunulmazlıkta klasik yemeklerden kuru fasulye ve pilav çıktı.

Tabakları başarılı bulunan Sergen, Tahsin, Barbaros, Metin ve Tanya öne çıktı. Tanya ile Tahsin son ikiye kaldı, bireysel dokunulmazlık kaptan Tahsin'e gitti.