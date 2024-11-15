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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var? 15 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden isim açıklanıyor!

        MasterChef'te eleme adayı belli oluyor! İşte 15 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar

        MasterChef'in 15 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan karnıyarık yapmalarını istedi. Ezgi, Muratcan ve Eda eleme potasında yer alırken haftanın 4. eleme adayı bugün netlik kazanacak. Peki, MasterChef 15 Kasım Cuma eleme adayı açıklandı mı, oyunu kim kazandı? İşte 15 Kasım'da MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 18:40 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:40
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        MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. 15 Kasım akşamı yarışmacılar karnıyarık yorumları ile jüriyi etkilemeye çalışacak. Aralarından biri ise haftanın 4. eleme adayı olarak potaya adını yazdıracak. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var? İşte 15 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden isim...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? (14 KASIM)

        MasterChef'te haftanın son takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayı ise Eda oldu.

        3

        MASTERCHEF 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.

        Haftanın ikinci dokunulmazlığını da Kırmızı Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Onur alırken eleme adayı Ezgi oldu.

        4

        MAVİ TAKIM NASIL OLDU?

        Semih (Kaptan)

        Onur

        Kerem

        Eda

        Şirin

        Muratcan

        5

        KIRMIZI TAKIM NASIL OLDU?

        Erim (Kaptan)

        Ezgi

        Beyza

        Alper

        Emre

        Kaan

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

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