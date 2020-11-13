Küvet pozu: Bana daha çok köpük verin

MasterChef Türkiye eleme adayları dün akşam belli oldu. 12 Kasım MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için zorlu mücadele verdi ve dokunulmazlık oyunu kazananları belli oldu. Son bölümün ardından ise MasterChef 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık kim kazandı? işte MasterChef 99. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyununda günün menüsü olarak soğuk başlangıç olarak enginar, ara sıcak börek, ana yemek bonfile ve palamut, tatlı olarak ise ayva ana madde olarak yarışmacılara verildi ve kazanan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Uğur oldu. Eleme adayı ise Barbaros oldu...

MASTERCHEF 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI