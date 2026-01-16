MasterChef All Star Altın Kupa'da şampiyon belli oluyor! Masterchef finali ne zaman?
MasterChef All Star Altın Kupa'da büyük final için geri sayım başladı. Altın ceketi kazanan yarışmacılar, büyük final öncesinde finalist olmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Finalde en başarılı tabağı yaparak en fazla puan alan yarışmacı, MasterChef 2026 şampiyonu olacak. Peki, "Masterchef finali ne zaman, şampiyon kim olacak?" İşte MasterChef Altın Kupa'da final tarihi...
MasterChef'te şampiyonluk kupası sahibini buluyor. Altın ceketi kazanan Hasan, Sergen ve Kıvanç final öncesinde, finalist olmak için karşı karşıya gelecek. En başarılı tabağı yapan yarışmacı adını finale yazdıracak. MasterChef finalistleri kadar, büyük finalin yapılacağı tarih de izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Masterchef finali ne zaman, şampiyon kim olacak?" İşte detaylar...
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef finali 18 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. MasterChef All Star Altın Kupa Şampiyonu, canlı yayında şefler tarafından açıklanacak.
MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!
MasterChef'te ilk finalist 16 Ocak Cuma akşamı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?
MasterChef finalist adayları altın önlüğü kazanan (Hasan, Sergen ve Kıvanç) yarışmacılar arasından belli olacak.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Ayaz, Barbaros, Kerem, Dilara oldu