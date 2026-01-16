MasterChef'te şampiyonluk kupası sahibini buluyor. Altın ceketi kazanan Hasan, Sergen ve Kıvanç final öncesinde, finalist olmak için karşı karşıya gelecek. En başarılı tabağı yapan yarışmacı adını finale yazdıracak. MasterChef finalistleri kadar, büyük finalin yapılacağı tarih de izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Masterchef finali ne zaman, şampiyon kim olacak?" İşte detaylar...