MasterChef finali ne zaman, nerede yapılacak? - MasterChef Türkiye şampiyonu (birincisi) ödül ne kadar?

TV8'in sevilen yarışamsı MasterChef Türkiye'de finale kısa bir süre kala kalan 4 yarışmacıdan 1'i daha bu hafta yarışmaya veda edecek. Emir, Özgül, Barbaros ve Serhat'ın son 4'e kaldığı yarışmada final ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MASTERCHEF FİNALİ NEREDE YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye 2020 finali hangi kanalda sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8 ve TV8,5 kanallarının yanı sıra Ocak ayında dijital platformu Exxen’i de yayına alacak.

İddiaya göre MasterChef Türkiye 2020 finali Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Platformun ilk hafta bütün kullanıcılar için ücretsiz olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Barbaros, Emir, Eray, Özgül ve Serhat MasterChef’te finale kalan isimler. MasterChef finaliyle ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak 10 Ocak 2021 tarihi işaret ediliyor. MasterChef ile ilgili bir diğer iddia ise finalin Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen’de yapılacağı.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.