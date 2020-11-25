Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef Junior başvuru işlemleri nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman?

Son yıllarda en çok takip edilen yemek programlarından biri olan MasterChef Türkiye şimdi de çocuklara yönelik bir format düzenliyor. TV8, MasterChef Junior programı için başvuruları almaya başladı. Peki MasterChef Junior başvuru işlemleri nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman? İşte detaylar...

MasterChef Junior başvuru işlemleri nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman?

MasterChef Junior için videolu başvuru işlemleri başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. MasterChef Junior için de bu nedenle yüz yüze değil videolu başvuru alınıyor. MasterChef Junior programının başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF JUNİOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MasterChef Junior başvurusu yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra başvuru formunu doldurun.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLA

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU FORMUNDA YER ALAN SORULAR

Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?

Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?

Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)?

Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?

Ne sıklıkla yemek yapar?

En sevdiği yemek nedir?

Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?

Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?

Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?

Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)

En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?

Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?

Mutfaktaki zayıf yönleri neler?

Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?

Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?

Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?

Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?

Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?

Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYON"Bu Yıldız sadece senin yanında parlıyor Kuzey..."
Ramo 22. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 21. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONRamo 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Muhittin Korkmaz kimdir? GORA filminin efsane ismi Muhittin Korkmaz neden vefat etti?
TELEVİZYONMuhittin Korkmaz kimdir?
Sen Çal Kapımı neden yok? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONSen Çal Kapımı neden yok?
Zümrüdüanka konusu ne? Zümrüdüanka dizisi oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONZümrüdüanka dizisi oyuncuları ve karakterleri
Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?
TELEVİZYONHababam Sınıfı oyuncuları kimler?
Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler? Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler hakkında
TELEVİZYONNeşeli Günler filmi oyuncuları kimdir?
Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma konusu nedir?
TELEVİZYONBana Masal Anlatma oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek oyuncuları kim? Benim Adım Melek konusu ne?
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?
Kuruluş Osman oyuncuları kim? Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman'da kim kimdir?
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları kim?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X