MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaptanlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Ben Saksı Değilim' yemeğini yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağın sahibi kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı seçilecek. Kaptanlık oyununu kazanan mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 14 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef All Star Altın Kupa'da Sezer ve Özkan ana kadroya giren isimler oldu.