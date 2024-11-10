Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında MasterChef'te eleme gecesi yaşanıyor. Bu özel gün için jüri üyeleri 17 farklı şehirden aldıkları malzemeler ile Atatürk'e ithafen sonsuzluk isimli bir tabak hazırladılar. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 10 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...