MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı?

Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...