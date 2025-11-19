Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef kim elendi? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi için geri sayım başladı. Yarışmacı sayısının azalmasıyla haftada eleme sayısı ikiye çıktı. Eleme gecesinin ilk etabında şefler yarışmacılardan, mandalinadan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Riso Al Salto' oldu. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan yarışmacı elenerek MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef'te kim elendi? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 19 Kasım Çarşamba MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 19.11.2025 - 20:24
        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun her geçen gün arttığı MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, bu akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçiyor. Günün sonunda bir yarışmacı MasterChef'te son yemeğini yapacak. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Kasım Çarşamba MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümün yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Murat

        Özkan

        4

        Eylül

        Hakan

        5

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ikinci takım oyununu kırmızı takım aldı.

