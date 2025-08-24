Habertürk
Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef'te 24 Ağustos Pazar akşamı elenen isim açıklanıyor. Bilindiği gibi Cumartesi günü son eleme adayı belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim açıklanıyor. Peki, 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 16:42 Güncelleme: 24.08.2025 - 16:42
        1

        Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 24 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Hilal

        Ayten

        İhsan

        Bilal

        Mert

        Sezer

        Cansu

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Cansu oldu.

        5

        MAVİ TAKIM

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Mert

        Sezer

        Onur

        Ayla

        Sercan

        İrem

        Cansu

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Ayten (Takım Kaptanı)

        Özkan

        Furkan

        Çağatay

        Gizem

        Hilal

        Çağlar

        İhsan

        Bilal

        İlhan

        7

        MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

