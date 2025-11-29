MasterChef'te veda gecesi... MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde ödül oyununu mavi takım kazanırken, dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mert ve Ayla ise eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 29 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...