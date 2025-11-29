MasterChef kim elendi? 29 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, veda gecesinde MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ilk etabın konseptini elmalar olarak belirledi. İkinci etapta ise konu Danilo Şef'in 'Kalkan' adlı tabağı oldu. İki etaplı final yemeğinin ardından en az puanı toplayan yarışmacı MasterChef'te elenerek yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi? 29 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 29 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef'te veda gecesi... MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde ödül oyununu mavi takım kazanırken, dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mert ve Ayla ise eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 29 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te tüm dokunulmazlık oyunlarını kırmızı takım kazandı.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sezer
Çağatay
Ayla
Mert
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te ödül oyununu kazanan mavi takım 150 bin TL'lik para ödülünü kazandı.