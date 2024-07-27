MasterChef'te 14. önlüğün sahibi: 27 Temmuz MasterChef kim kazandı?
MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde şefler yarışmacılardan kuzu böbrekten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 14. yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu?" İşte 27 Temmuz 2024 MasterChef'te 14. önlüğün sahibi...
Giriş: 27.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:16
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