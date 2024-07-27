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        Haberler Bilgi Gündem Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor?

        Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor?

        Eyyam-ı bahur bilinen adıyla Afrika sıcakları geliyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftasına denk gelmektedir. Peki, "Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte eyyam-ı bahur sıcaklarının başlangıç ve bitiş tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 17:57 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:57
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        Temmuz ayının sonuna gelinirken eyyam-ı bahur sıcakları gündemi meşgul etmeye başladı. Halk arasında çöl sıcakları, olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcakları önümüzdeki günlerden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Peki, "Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı, ne zaman başlıyor?" İşte deteylar...

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        EYYAM-I BAHUR NEDİR, NE DEMEK?

        Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri için söyleniyor.

        Her iki yarımkürede de yaşanan eyyam ı bahur, Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına oluyor.

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        Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı’nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi…) Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

        Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

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        EYYAM-I BAHUR SICAKLARI ZAMAN?

        31 Temmuz'dan itibaren etkili olmaya başlayacak sıcak ve nemli hava dalgasının 7 Ağustos'a kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

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        Türkiye'de her yıl temmuz sonu ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un bu yıl da etkisini göstermesi bekleniyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 'eyyam-ı bahur' olarak bilinen Afrika kökenli sıcaklıklarının Türkiye'de hissedileceğini dile getirdi.

        Türkiye'de her yıl temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un, bu yıl da aynı dönemde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında hissedilecek Afrika sıcaklarının, Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.

        EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

        -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

        -Bol su içmeli

        -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

        -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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