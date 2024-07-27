MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. önlüğün sahibi kim oldu?
MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde şefler yarışmacılardan kuzu böbrekten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 14. yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu?" İşte 27 Temmuz 2024 MasterChef'te 14. önlüğün sahibi...
MasterChef Türkiye'de 14. önlük sahibini buldu. MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan olurken, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler iki etaplı finalin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı...
MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?
Birinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkararak ikinci etaba geçmeyi başaran yarışmacılar Niko, Deniz, Ezgi, Nida, Erim oldu.
İkinci etabın konsepti ise imam bayıldı oldu.
Şefler değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.
MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan