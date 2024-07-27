MasterChef Türkiye'de 14. önlük sahibini buldu. MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan olurken, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler iki etaplı finalin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı...