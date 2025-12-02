Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 2 Aralık Salı MasterChef 3. ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te 3. şef ceketi sahibini arıyor! 2 Aralık MasterChef'te ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te adım adım finale doğru gidilirken şef ceketleri sahibini bulmaya başladı. Çağatay ve Sezer'in ardından 3. şef ceketi sahibini buluyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan pancar ve büş peynirinden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te 3. şef ceketini giyecek. Peki, "MasterChef'te ceketi kim kazandı?" İşte 2 Aralık Salı MasterChef'te ceketi kazanan yarışmacı...

        Giriş: 02.12.2025 - 20:22 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:25
        1

        MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergileyecek. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının yemeğine kaşık atılacak. İki etaplı finalin ardından en çok puanı toplayan yarışmacı, şef ceketinin sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Haftanın 3. şef ceketini kazanan yarışmacı, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu.

        4

        MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci ceketin sahibi Sezer oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te Ayla elenen son yarışmacı oldu.

