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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 22 Kasım Cuma MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef yarışmacıları 22 Kasım akşamı jumbo karides ve gümüş balığı ile yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan İskenderun lezzetlerini yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere ve özel konuklara sunan takımlardan biri haftanın 3. dokunulmazlığının sahibi oldu. Peki, 22 Kasım Cuma dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 22 Kasım'da MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:40
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        MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele tam gaz devam etti. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken İskenderun yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım içerisinde heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (22 KASIM)

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Emre aldı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın oylaması sonucunda Eda oldu.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (21 KASIM)

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '5 çeşit balık' yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme adayı takım oylaması sonucunda Semih oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        Muratcan

        7

        Kırmızı Takım

        Eda (Takım Kaptanı)

        Emre

        Alper

        Kaan

        Erim

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