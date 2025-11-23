23 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 23 Kasım Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.