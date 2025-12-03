MasterChef'te 4. ceket oyunu gündeme geldi. Konuk jüri Ömür Akkor'un tabağını en iyi şekilde yapan yarışmacı ikinci ceketin sahibi oluyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Aralık Çarşamba MasterChef ikinci ceketin sahibi açıklandı mı, kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...