MasterChef kim kazandı, son ceketin sahibi hangi yarışmacı oldu?
MasterChef Türkiye'de 3 Aralık Çarşamba akşamı kalan yarışmacılardan biri son ceketin sahibi olacak. Bal ve zencefil kullanarak en güzel tabakları hazırlayan yarışmacılardan biri konuk jüri Ömür Akkor ve diğer jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ceketin sahibi olmaya hak kazanıyor.
MasterChef'te 4. ceket oyunu gündeme geldi. Konuk jüri Ömür Akkor'un tabağını en iyi şekilde yapan yarışmacı ikinci ceketin sahibi oluyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Aralık Çarşamba MasterChef ikinci ceketin sahibi açıklandı mı, kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?
48 puan ile Hakan son ceketin sahibi oldu.
Böylelikle finale kalan isimler; Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.
MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın 3. şef ceketini Özkan kazandı.