Aralık 2025 emekli promosyon kampanyaları: Emekli banka promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Aralık emekli promosyon veren bankalar listesi merak ediliyor. Garanti, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Halkbank, Denizbank gibi pek çok devlet ve özel bankanın promosyon kampanyası belli oldu. Birçok banka yıl sonu itibarıyla tekliflerini artırdı ve promosyon miktarları 30 bin TL'nin üzerine çıkardı. Peki, 2025 aralık emekli banka promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Emekli promosyon kampanyalarında son durum araştırılıyor. Emekli promosyon kampanyaları 2025 son dönemde oldukça aktif bankalar, emekli maaşını kendilerine taşıyanlara cazip nakit ödemeler sunuyor. Bazı bankalar yalnızca temel promosyon ödemesi yaparken, bazıları ek olarak fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme veya dijital bankacılık üyeliği gibi ek koşullar karşılığında daha yüksek miktarlar sunmaktadır. Peki emekli promosyon veren bankalar hangisi? İşte, 2025 emekli promosyon veren bankalar listesi
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Kampanya Bitiş Tarihi
31 Ocak 2026
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.
1 Temmuz - 31 Aralık 2024 ve 1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyalarına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.
Bankamızdan emekli maaşı alan ve bir diğer emekli maaşını Bankamıza taşıyacak olan müşteriler de kampanyadan faydalanamayacaktır.
Mevcut 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 9 ay boyunca geçerli olacaktır.
İlgili ayda Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerin toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Alışveriş toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması durumunda aylık en fazla 2.000 TL ek kazanım yansıtılacaktır.
TEB BANKASI
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
KUVEYT TÜRK
Promosyonlar: Emeklilik maaşınızı Kuveyt Türk’ten alırsanız 27.500 TL’ye varan promosyon ödemesine hak kazanabilirsiniz.
Emekli Maaş Promosyonu: Emekli maaşınızı bankamızdan alarak promosyon başvurusu ile 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Yeni Sağlam Kart Sahiplerine Özel Kampanya: Mevcutta emekli maaş müşterimiz olup Saglam Kartı olmayan veya ilk defa Sağlam Kart alan yeni emekli maaş müşterilerimiz; 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni Sağlam Kartınız ile yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller kart ekstresi kesiminden sonra tanımlanacaktır.
Fatura Talimatı Kampanyası: Emekli maaş müşterilerimiz 31 Aralık 2025 tarihine kadar kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş her yeni fatura talimatına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller fatura tahsilatı gerçekleştikten sonra tanımlanacaktır.
Başvuru Kolaylığı: Emekli maaş taşıma veya promosyon başvurularınızı Kuveyt Türk Mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz
Erişim Kolaylığı: Maaşınıza 7/24 Kuveyt Türk ATM’lerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Maaş çekimini ayrıca anlaşmalı banka ATM’lerinden yapabilirsiniz.
DENİZBANK
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası brüt maaşa 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası brüt maaşa 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri brüt maaşa 12.000 TL