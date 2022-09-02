Haftanın 7 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu nefesleri kesti. Danilo Zanna pizza konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan yaratıcı ve güzel bir pizza yapmalarını istedi. Gecenin sonunda ise en güzel pizza yapan yarışmacı MasterClass olarak ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 2 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülünün sahibi kim oldu? İşte detaylar...