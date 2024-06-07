Survivor'da final heyecanı için geri sayım sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi sorgulanıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler açıklandı mı?" sorularının yanıtları...