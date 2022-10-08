TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de ödül oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde, başarılı yarışmacılar ve eşsiz tariflerle MasterChef'te yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Peki MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 8 Ekim 2022 MasterChef ödülü ne oldu? İşte merakla beklenen MasterChef ödülü...