        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2026? MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu kim oldu? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Hasan mı, Sergen mi?

        MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu kim oldu? MasterChef şampiyonu Hasan mı, Sergen mi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025-2026 sezonunda büyük finale gelindi. Aylar süren zorlu maratonun ardından finale kalan Hasan ve Sergen, 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayında şampiyonluk kupası için tezgâh başına geçti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleriyle belirlenecek olan gecenin galibi, MasterChef Türkiye tarihine adını yazdırarak büyük ödülün de sahibi olacak. İşte MasterChef şampiyonu...

        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:43
        1

        MasterChef Türkiye’de final heyecanı zirveye çıktı. 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayınlanacak büyük finalde Hasan ve Sergen, şampiyonluk kupasını kaldırmak için tüm yeteneklerini sergileyecek. Sezon boyunca performanslarıyla dikkat çeken iki iddialı yarışmacı, imza tabaklarıyla şeflerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’nin yeni şampiyonu belli olacak. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 18 Ocak 2026 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Sergen mi, Hasan mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        MasterChef Türkiye'de Sergen ve Hasan finale yazdıran yarışmacılar oldu.

        3

        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Bu sene büyük ödül 5 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MASTERCHEF'TE İLK ETABIN GALİBİ KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        5

        MASTERCHEF'TE İKİNCİ ETABIN GALİBİ KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        6

        MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

