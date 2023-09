2 Şurada Paylaş!









MASTERCHEF ALL STAR SERHAT DOĞRAMACI NEDEN YOK?

MasterChef Serhat Doğramacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Benim yolum uzun, MasterChef bana çok şey kattı, beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi tekrarlamak gibi bir niyetim hiçir zaman olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ama MasterChef All Star'a katılmak istemiyorum demiştim. O da gülerek sen önce bir kazan da sonrasına bakarız demişti. Benim kararım hiçbir zaman değişmedi. MasterChef All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar, şeflere de kolaylıklar diliyorum." sözleriyle yarışmaya katılmayacağını üzerine basarak vurguladı.