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        Haberler Magazin MasterChef Tahsin meğer Acun Ilıcalı ile önceden tanışıyormuş! O yarışmada boy göstermiş!

        MasterChef Tahsin meğer Acun Ilıcalı ile önceden tanışıyormuş! O yarışmada boy göstermiş!

        TV8 ekranlarının yarışma programı Masterchef Allstar tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Tahsin Küçük hakkında ortaya çıkan bir gerçek gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Tahsin ilk olarak bakın hangi yarışmada yer almış…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:11
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        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu gibi şeflerin yer aldığı MasterChef Allstar yarışmacılarından Tahsin Küçük hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Sevilen yarışmacının Acun Ilıcalı ile yolları yıllar önce kesişmiş.

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        MasterChef Allstar'da yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Tahsin Küçük, yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan bir başka yarışmayla ekran karşısına çıkmış.

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        Kendisine olan özgüveniyle dikkat çeken Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekildiği fotoğrafın gündeme gelmesiyle hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıkmış oldu.

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        Tahsin Küçük, yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan ve yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy göstermiş.

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        İşte Tahsin Küçük'ün Ver Fırına yarışmasından görüntüsü...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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