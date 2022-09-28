MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci takım oyunu için nefesler tutuldu. Birbirinde zorlu tariflerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te yaşanan son gelişmeleri sizler için bir araya getirdik. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 28 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? İşte MasterChef'te ikinci dokunulmazlığın sahibi...