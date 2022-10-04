MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın kaptanları belli olurken, kırmızı ve mavi takım ilk kez karşı karşıya geliyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği yemek programı MasterChef'te, gözler haftanın ilk takım oyununda. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 4 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları açıklandı mı? İşte eleme adayları...