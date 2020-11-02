MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı ve MasterChef Tanya yarışmaya veda etti. Kırmızı takım kaptanı olarak başladığı haftada yarışmaya veda eden Tanya Kilitkayalı’ya dair bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir? İşte Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli? Tanya Kilitkayalı hakkında...

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 7 Ocak 1995'te Kıbrıs’ta doğdu. Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi.

Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restoranı var.