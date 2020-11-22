MasterChef'te bu akşam eleme var mı, adaylar kimler? MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz neden diskalifiye edild

Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan dün akşam yayınlanan bölümle devam etti. Sevilen yarışmada bu hafta eleme adayı olan Uğur Yılmaz, yarışmadan diskalifiye edildi. Peki Uğur Yılmaz neden diskalifiye oldu ve MasterChef'te bu akşam eleme olacak mı?

ACUN ILICALI AÇIKLADI: TERBİYE SINIRLARINI AŞAN...

Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

MASTERCHEF'TE ELEME OLACAK MI?

MasterChef'te dün akşam ekranlara gelen bölümde Uğur Yılmaz ve Ayyüce eleme adayı oldular. Uğur Yılmaz'ın diskalifiye edilmesinin ardından ise MasterChef'te bu akşam eleme olacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak son durum bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak...